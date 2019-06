مدير أمن بنغازي يبحث وضع خطة امنية مشتركة لتأمين المدينة

عقد مدير أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز بمقر المديرية اجتماعا امنياً موسعاً لمناقشة الاوضاع الأمنية في المدينة.

وقال عبد العزيز، إن استتباب الأمن بالمدينة يدل على فعالية المراكز والأقسام التي عملت على تأمين المدينة.

وناقش الحضور الوضع الامني للمدينة وتم تم التنسيق بشأن وضع خطة أمنية مشتركة وتشكيل لجنة القبض على الجناة والمشتبه فيهم للحد من مستوى الجريمة و للوصول إلى أعلى مستوى من الأمن.

