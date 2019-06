التقى النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، اليوم الثلاثاء نائبة مبعوث الامم المتحدة للشؤون السياسية لدى ليبيا ” ستيفاني ويليامز “.

وأكد معيتيق على حرص حكومة الوفاق لتقديم كافة الخدمات لجميع مناطق ليبيا، وفند الادعاءات التي تروج لعدم صرف مرتبات بعض المناطق، موكدا على صرفها دون استثناء، بالإضافة الى تخصيص مبالغ لكل منها من الباب الثاني والثالث للميزانية.

وفيما يخص الملف الاقتصادي أكد على الدعم الكامل للشفافية في إجراءات التدقيق الحسابي الذي طالبت به حكومة الوفاق فيما يخص التعاملات المصرفية في الفترة السابقة.

The post تفاصيل لقاء “معيتيق” و “يليامز” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية