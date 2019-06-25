قبطان سفينة سي ووتش: حالة المهاجرين على متن السفينة سيئة 

قالت قبطان سفينة سي ووتش غير الحكومية كارولا راكيتي إنها مستعدة للتعرض لغرامات ومصادرة السفينة، بدخولها إلى المياه الإقليمية الإيطالية لإنزال مهاجرين تم إنقاذهم قبل أيام في عرض البحر.

وحسب وكالة آكي الإيطالية أضافت راكيتي أن المهاجرين على متن السفينة الذين يبلغ عددهم 42 مهاجرا، لم يعد بمقدورهم التحمل أكثر، وأنهم يائسون من وضعهم الحالي، مشيرة إلى أن بعضا منهم يهدد بالإضراب عن الطعام، وإلقاء نفسه في البحر.

يذكر أن السلطات الإيطالية ترفض أن تتحمل وحدها استقبال المزيد من المهاجرين على أراضيها.

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