“الوفاق” تبحث عن مخرج لأزمتي الكهرباء والقمامة

ناقش وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر، الثلاثاء، مع عمداء بلديات براك الشاطئ والقرضة الشاطئ وادري الشاطئ والبوانيس وأوباري، عددا من المشاكل التي تواجه هذه البلديات.

وركز الاجتماع الذي عقد في مقر الوزراة بطرابلس، على أزمة الكهرباء والسيولة والنظافة وصيانة الطرق الداخلية للبلديات حيث أكد الوزير للعمداء العمل لحل كافة المشاكل في أسرع وقت.

يذكر أن عددا من بلديات الجنوب تعاني منذ مدة غيابا في الخدمات الأساسية مع مناشدة من الأهالي للحكومات على حل مشاكلهم.

وفي وقت لاحق من الثلاثاء، التقى الطاهر مع عمداء بلديات الجنوب، وطرابلس الكبرى، والزاوية والقلعة ويفرن وبني وليد والزاوية الغرب والزاوية الجنوب.

ووفق بيان لوزارة الحكم المحلي، فقد تناول اللقاء أزمة تكدس القمامة والنفايات الصلبة داخل البلديات ووضع الحلول الجدرية للمشكلة ومعالجتها بشكل عاجل في الأيام القليلة القادمة.

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