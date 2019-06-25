برنامج أميركي لدعم مؤسسات المجتمع المدني ببنغازي

انطلقت في مدينة بنغازي فعاليات البرنامج التدريبي الجمهوري الدولي الأميركي تحت عنوان “مؤسسات المجتمع المدني والتنمية المحلية”.

وشارك في البرنامج الذي سيستمر مدة ثلاثة أيام، وكيل ديوان بلدية بنغازي ناصر الأوجلي الذي أكد سعي البلدية لدعم مؤسسات المجتمع المدني بالمدينة والتنسيق معها في رفع كفاءة العمل المدني وتمكين المؤسسات من أداء مهتمها المتمثلة في التغيير والتأثير على كافة الأصعدة.

وأبدى الأوجلي استعداد البلدية الكامل للتعاون مع المنظمات والجمعيات الدولية فيما يتعلق بتدريب وتطوير الكوادر البشرية والرفع من مستوى الخدمات داخل المدينة.

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