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برنامج أميركي لدعم مؤسسات المجتمع المدني ببنغازي

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انطلقت في مدينة بنغازي فعاليات البرنامج التدريبي الجمهوري الدولي الأميركي تحت عنوان “مؤسسات المجتمع المدني والتنمية المحلية”.

وشارك في البرنامج الذي سيستمر مدة ثلاثة أيام، وكيل ديوان بلدية بنغازي ناصر الأوجلي الذي أكد سعي البلدية لدعم مؤسسات المجتمع المدني بالمدينة والتنسيق معها في رفع كفاءة العمل المدني وتمكين المؤسسات من أداء مهتمها المتمثلة في التغيير والتأثير على كافة الأصعدة.

وأبدى الأوجلي استعداد البلدية الكامل للتعاون مع المنظمات والجمعيات الدولية فيما يتعلق بتدريب وتطوير الكوادر البشرية والرفع من مستوى الخدمات داخل المدينة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • بصراحة / مَس تقولوا البلاد مستقلة وأخذوا الحرية ،،!!!!
    هذا تهرب من الفشل وتهرب من السرقات التي تحدث في مجلس النواب وأعضاءه .
    يجب المحاسبة القانونية في ما يسمى البرلمان وحتى لرءيس البرلمان .
    إنتوا الان تجيبوا في الاستعمار للبلاد بطريقة غبر مباشرة كيف الدولة تكون ليها سيادة مستقلة وأنتو اتكاليين وسلبيين . معناها حتى الجيش الليبي مرتزقة من أمريكا وفرنسا …؟!!!
    القضاء في ليبيا بجب يكون قضاء شرعي إسلامي ، وأمريكا وإسرائيل من اكبر الأعداء لهذا الدين الذي جاء بالحق والعدل والسلام .

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