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شحنة أدوية تصل سبها.. وانتظار المزيد

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وزعت إدارة الخدمات الصحية سبها شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية على عدد من المراكز الصحية بالمدينة.

وأكد مدير المركز الصحي الجديد عبدالسلام علي المهدي استلام الشحنة، مشيرا إلى أنها الشحنة الثالثة التي تقدم لدعم المراكز الصحية، لافتا إلى النقص الذي يعانيه المركز في أدوية الضغط إلى جانب الحاجة لوجود أطباء.

من جهته أوضح عياد ميلاد مدير المركز الصحي الثانوي أن هذه الشحنة تغطي جزءا من الاحتياجات اليومية، مبينا حاجتهم للمزيد من الأدوية التي تحتاجها أقسام النساء، والأطفال، والأسنان، بالإضافة إلى قسم العيادة النفسية والعصبية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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