شحنة أدوية تصل سبها.. وانتظار المزيد

وزعت إدارة الخدمات الصحية سبها شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية على عدد من المراكز الصحية بالمدينة.

وأكد مدير المركز الصحي الجديد عبدالسلام علي المهدي استلام الشحنة، مشيرا إلى أنها الشحنة الثالثة التي تقدم لدعم المراكز الصحية، لافتا إلى النقص الذي يعانيه المركز في أدوية الضغط إلى جانب الحاجة لوجود أطباء.

من جهته أوضح عياد ميلاد مدير المركز الصحي الثانوي أن هذه الشحنة تغطي جزءا من الاحتياجات اليومية، مبينا حاجتهم للمزيد من الأدوية التي تحتاجها أقسام النساء، والأطفال، والأسنان، بالإضافة إلى قسم العيادة النفسية والعصبية.

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