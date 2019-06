قال عضو مجلس النواب عبد السلام نصية ، ” هل نحن ندفع ثمن الازدهار من اجل السلام “صفقة القرن” اعني ليبيا، الجزائر ، السودان ، سوريا ، العراق ، اليمن؟”.

وأضاف نصية، في تغريدة له عبر تويتر، “هل عدم الاستقرار مخطط ومفتعل الى حين انتهاء سوق مزاد بيع الأوطان”.

The post نصية: هل دفعت ليبيا ثمن صفقة القرن ؟! appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية