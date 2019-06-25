اعتداءات تعمق جراح “رجال الكهرباء”

أكد رئيس قسم الإعلام بالشركة العامة للكهرباء محمد التكوري، أن الاعتدءات على موظفي شركة الكهرباء وصلت إلى حد القتل، موضحا أن الموظف خليفة العكروت فقد حياته جراء اعتداء مجهولين عليه في محطة 220 شكشوك، في مارس الماضي.

وقال التكوري لبرنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، الثلاثاء، إن المناوبين بمحطات “220” في مناطق عدة يتعرضون باستمرار لاعتداءات مع أنهم غير مسؤولين عن انقطاع الكهرباء لكن الخارجين عن القانون والمسلحين يصبون غضبهم على الموظفين.

ولفت التكوري إلى أن مجموعة خارجة عن القانون قامت بإخراج المناوبين بالقوة في محطة بني وليد ما أدى إلى فصل دوائر 66 وقواطع الكهرباء، وعلى الفور قامت الشركة بالتحرك لحماية المحطة وتأمينها بالتعاون مع الأعيان والحكماء في المدينة.

من جانبه قال عميد بلدية بني وليد سالم انوير، إن مجموعة من شباب، لا يمثلون المدينة، قاموا بهذا الفعل للتعبير عن غضبهم من انقطاع التيار الكهربائي لمدد طويلة تصل إلى 10 ساعات.

وأضاف انوير أنه تم التواصل مع الجهات الاعتبارية في المدينة وتم حل المشكلة مباشرة فيما قامت البلدية بتأمين المحطة بسيارات الشرطة والجيش الوطني بينما اعتذر الشباب لمناوبي شركة الكهرباء.

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