“المؤقتة” تصدر جملة من القرارات الهامة

أصدرت الحكومة المؤقتة، اليوم الثلاثاء، جملة من القرارات في مقدمتها تشكيل لجنة لدراسة تنظيم دخول العمالة الوافدة الى ليبيا.

كما وافقت الحكومة ضمن قراراتها على استثناء أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب والمقيمين في ليبيا من الرسوم المفروضة على عقود الزواج من الأجانب، إلى جانب صرف إعانة من فئة المنفعة المنزلية لذوي الاحتياجات الخاصة ابتداء من العام المقبل.. بجانب معالجة المتأخرات المالية لمدراء الفروع البلدية ومختاري المحلات بالبلديات.

وبشأن القطاع الصحي وافقت المؤقتة على ترفيع مستشفى تراغن القروي الى مستشفى عام، وتحويل مركز باب درنة للأمومة والطفولة إلى مركز تعليمي، وتسمية مركز بنغازي الطبي لتشخيص وعلاج السكري الى المركز الوطني لتشخيص وعلاج السكري.

وبخصوص ملفات الحكم المحلي، وافقت الحكومة على إنشاء الفرع البلدي الملاحة ويتبع بلدية طبرق، وعلى إنشاء الفرع البلدي عزاز يتبع بلدية امساعد، ومعالجة المتأخرات المالية لمدراء الفروع البلدية ومختاري المحلات بالبلديات.

وحول ملفات الداخلية، وافقت “الموقتة” على منح الوزارة ضوءا أخضر لإتمام مشروع تخطيط وهندسة المحاور المرورية بمدينة بنغازي وعدد من المدن الليبية، وعلى منحها الإذن للتعاقد مع الأكاديمية العربية للدراسات المتطورة والتعليم المستمر بجمهورية مصر العربية للتعاون في مجال التدريب والتأهيل الأمني والإداري.

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