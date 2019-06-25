مبعوث ترامب: الطيار المرتزق الذي كان يعمل لصالح الوفاق أمريكي وليس برتغاليا

كشف مبعوث الرئيس الأمريكي روبرت أوبراين أن طيار الميراج الذي كان يعمل كمرتزق لصالح حكومة الوفاق في مدينة مصراتة هو أمريكي وليس برتغاليا كما قال في اعترافاته المبدئية عندما ألقت قوات الجيش الليبي القبض عليه في السابع من مايو الماضي.

واضاف أوبراين بحسب ما نشرت صحيفة المرصد أنهم يتواصلون بشأنه مع القيادة العامة في ليبيا.

يذكر أن قوات من الجيش تمكنت من إسقاط طائرة مقاتلة كان يقودها أجنبي قال إنه برتغالي، وبأنه انطلق من قاعدة مصراتة، حيث شارك في شن عدة ضربات جوية على مناطق قريبة من العاصمة.

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