اجتماع موسع في مديرية أمن بنغازي لمناقشة الوضع الأمني

عقد مدير أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز بمقر المديرية اجتماعا أمنيا موسعا بحضور معاون مدير الإدارة العامة للدعم المركزي وبحضور مساعد الشؤون الأمنية بالمديرية ، وعدد من رؤساء عدد من أقسام المديرية.

وبحسب مديرية الامن فقد استهل مدير المديرية الاجتماع بالترحيب بالحضور قائلا إن استتباب الأمن بالمدينة يدل على فعالية المراكز والأقسام التي عملت على تأمين المدينة.

وبحث الاجتماع الوضع الامني بالمدينة بالاضافة الى التنسيق بشأن وضع خطة أمنية مشتركة وتشكيل لجنة قبض على الجناة والمشتبه فيهم للحد من مستوى الجريمة والوصول إلى أعلى مستوى من الأمن.

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