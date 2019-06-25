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يوسف محمد يفوز بعضوية «الأعلى للقضاء» عن «استئناف سبها»

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

فاز المستشار يوسف محمد أحمد بعضوية المجلس الأعلى للقضاء عن محكمة استئناف سبها، في الانتخابات التي أجريت بالجمعية العمومية للمحكمة، اليوم الثلاثاء، وفق بيان عن المحكمة.
وتقام حاليًا الانتخابات التمهيدية لاختيار أعضاء «الأعلى للقضاء»، حيث أجريت أمس في فرع إدارة القضايا في بمدينة بنغازي.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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