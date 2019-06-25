الكبير يطلع وليامز على إجراءات تتعلق بالمصرف المركزي

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الصديق الكبير، اليوم مع نائبة المبعوث الأممي للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، المستجدات بشأن سير إجراءات المراجعة الدولية لأعمال المصرف المركزي بطرابلس والبيضاء، وذلك بحضور المستشار الاقتصادي لبعثة الدعم في ليبيا.

ووفق مركزي طرابلس فقد تم التطرق إلى عدة موضوعات منها برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، وإطلاع وليامز على إجراءات المطابقة الشهرية لمبيعات النفط وإيراداته بين المصرف المركزي ومؤسسة النفط، بالإضافة إلى إجراءات الرقابة المصاحبة على بعض المصارف التجارية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا