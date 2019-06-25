وفد أممي في زيارة لبلدية غريان

قام وفد من الأمم المتحدة، أمس الاثنين، بزيارة ميدانية إلى بلدية غريان لبحث عدد من المشاغل التي يعانيها السكان.

وأوضح المكتب الإعلامي للبلدية، أن الوفد اطلع خلال الزيارة لملاحظات المسؤولين بالبلدية كذلك ملاحظات رئيس لجنة الأزمة الأوضاع في بلدية غريان، كما قام الوفد صحبة رئيس وأعضاء اللجنة التسييرية بالبلدية بزيارة لمركز ايواء الهجرة الغير شرعية بغريان، والاطلاع على أوضاع المهجرين، وزيارة مستشفي غريان للوقوف على مستوى الخدمات التي يقدمها خصوصا في مجال الإسعاف والجراحة في ظل الظروف الراهنة.

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