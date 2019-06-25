بالمستند.. مقتل أكثر من مئة شخص جراء الحوادث المرورية في بنغازي

بنغازي-العنوان

لقي أكثر من مئة شخص مصرعهم جراء الحوادث المرورية في بنغازي منذ مطلع العام الجاري، وفقًا لإحصائية صادرة عن قسم المرور والتراخيص بنغازي.

وكشف قسم المرور والتراخيص بنغازي عن إحصائية حوادث الطرق خلال النصف الأول من العام الجاري.

وبحسب الإحصائية فقد تسببت الحوادث منذ مطلع العام وحتى منتصف الشهر الجاري في وفاة (106) شخصًا.

وبلغ إجمالي حوادث الطرقات خلال الأشهر الستة الماضية (719) نتج عنها اصابات بليغة لـ (252) شخصًا وإصابات بسيطة لعدد (162) شخصا، بالإضافة إلى خسائر تقدر بـ (1.320.000) دينار ليبي.

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