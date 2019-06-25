الحكم المحلي بالوفاق تبحث مختنقات عمل بلديات الجنوب

التقى وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر، اليوم الثلاثاء، مع عدد من عمداء بلديات الجنوب الليبي (ادري الشاطي، اوباري، القرضة الشاطي، البوانيس، براك الشاطي).

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، أنه تم التطرق خلال هذا اللقاء للاحتياجات والمختنقات التي تعانيها بلديات الجنوب في شتى القطاعات الخدمية للمواطنيين اهمها البئية ومشاكل الصرف الصحي وشركة الخدمات العامة للنظافة والكهرباء ونقص السيولة والوقود وغيرها من الخدمات التي يحتاجها المواطن وإيجاد الحلول المناسبة لها وبحث سبل التعاون بين الوزارة و البلديات في وضع الخطط والاستراتيجيات لهذه المشاكل.

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