السوق الرسمية: الدولار يواصل التراجع واليورو يصعد

انخفض متوسط سعر الدولار الأميركي مقابل الدينار في السوق الرسمية، مسجلًا 1.3881 دينار اليوم الثلاثاء، مقابل 1.3888 دينار أمس الإثنين.

كذلك تراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 1.7705 دينار اليوم، مقابل 1.7726 دينار، بينما زاد سعر صرف اليورو إلى 1.5828 دينار، مقابل 1.5815 دينار ، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

كما ارتفع سعر صرف الين الياباني عند 1.3 دينار، مقابل 1.29 دينار، في حين شهد اليوان الصيني تراجعًا إلى 0.2017 دينار، مقابل 0.2021 دينار أمس.

وبالنسبة لبعض العملات الخليجية، انخفض سعر الريال السعودي أمام الدينار خلال الفترة نفسها، ليسجل 0.3701 دينار، مقابل 0.3703 دينار أمس، وكذلك الدرهم الإماراتي إلى 0.3779 دينار، مقابل 0.3781 دينار أمس.

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