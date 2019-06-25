سبهاء.. جهود لإصلاح أعطال الكهرباء في المهدية

قامت “فرقة الصيانة” التابعة للشركة العامة للكهرباء، الثلاثاء، بصيانة أحد كوابل الضغط العالي المتضررة بمنطقة المهدية في مدينة سبها.

وقال رئيس قسم الصيانة بدائرة توزيع شرق سبها المهندس صلاح محرز، لـ”218NEWS”، إن الكابل المتضرر يغذي مباني تابعة لشركة الكهرباء والشركة العامة لهاتف ليبيا بمنطقة المهدية، مبينا أنه تضرر بسبب تذبذب التيار الكهربائي.

وطالب المهندس محرز المواطنين بترشيد استهلاك الكهرباء وفصل الأجهزة الكهربائية والسخانات في حالة عدم استخدامها.

من جهته قال فني التركيبات المبروك رمضان إن فرق الصيانة تعاني من قلة المواد التشغيلية والمعدات اللازمة للصيانة وأدوات السلامة المستعملة في أعمال فنيي الكهرباء.

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