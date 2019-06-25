السفراء الأوروبيون يطالبون السراج بمساندة عمل مفوضية اللاجئين في ليبيا

طالب سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدون لدى ليبيا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج بمساندة وتسهيل عمل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا.

وسلم الرسالة نيابة عن السفراء الأوروبيين السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو خلال لقائه مع السراج، الثلاثاء، بمقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، وفق ما نشرته السفارة الإيطالية في تغريدة عبر حسابه على «تويتر».

وبحسب مفوضية اللاجئين فإن ليبيا تستضيف أكثر من 43 ألف لاجئًا وطالب لجوء مسجلين لديها. حيث يسافر نحو 90% منهم إلى جانب المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط انطلاقًا من سواحلها، وتخطط لزيادة قدرتها في ليبيا.

وتقول المفوضية إن عملها في ليبيا يتركز في نقاط إنزال المهاجرين واللاجئين حيث لديها إمكانية الوصول إلى 12 نقطة إنزال في غرب ليبيا تعمل من خلالها على توفير المساعدة للاجئين والمهاجرين ومراقبة أوضاعهم لتحديد المحتاجين منهم للحماية الدولية مثل الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم والمسنين والحالات الطبية، والنساء المعرضات للخطر أو ضحايا الاتجار بالبشر.

وتعمل مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في ليبيا على تحسين ظروف الاستقبال لتلبية الاحتياجات الأساسية العاجلة للاجئين والمهاجرين خاصة في المناطق المخصصة لهم وتعمل على إنهاء احتجازهم وتوفير بدائل للاحتجاز، والبحث عن حلول دائمة مثل إعادة التوطين ولم شمل الأسر والعودة الطوعية والإخلاء إلى بلدان ثالثة.

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