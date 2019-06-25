الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا تحيي ذكرى اغتيال سلوى بوقعيقيص

أحيت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، اليوم الثلاثاء الذكرى الخامسة لاغتيال المحامية والناشطة الحقوقية والسياسية سلوى بوقعيقيص، التي عرفت بأنها «أيقونة النضال المدني».

وقالت اللجنة في بيان أصدرته بالخصوص، “اغتال مسلحون ملثمون الحقوقية والمناضلة والسياسية ونائب رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني وأحد مؤسسي منبر المرأة الليبية من أجل السلام في يوم 25 يونيو من العام 2014، وذلك بعد قليل من إدلائها بصوتها في الانتخابات البرلمانية ومنذ ذلك الحين لم يتم تقديم أحد إلى العدالة بتهمة قتلها، ويقع على عاتق ليبيا واجب القضاء على الإفلات من العقاب، واحترام التزاماتها في مجال حقوق الإنسان وحمايتها والوفاء بها. ولا يمكن أن يكون هناك أي طريق للأمام من دون إقامة السلام والعدل أولا”

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