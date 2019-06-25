تفاصيل لقاء الصديق الكبير مع ستيفاني وليامز

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، اليوم الثلاثاء، مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية بليبيا، والمستشار الاقتصادي لبعثة الدعم بليبيا ستيفاني وليامز.

وتم خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات بشأن سير إجراءات المراجعة الدولية لأعمال مصرف ليبيا المركزي بطرابلس والمصرف الموازي بالبيضاء، كما تم التطرق إلى عدة موضوعات منها برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، وتمَّ إبلاغ السيدة ستيفاني على اجراءات المطابقة الشهرية لمبيعات النفط وإيراداته بين مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، والتطرق لإجراءات الرقابة المصاحبة على بعض المصارف التجارية، كما تناول اللقاء الحديث عن استكمال مشروعات البنية التحتية بالجنوب الليبي، وكذلك مساعدة الهيئة العامة للمياه والصرف الصحي في إنجاز أعمالها.

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