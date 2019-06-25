مستشفى الجلاء ببنغازي يستقبل شابا أصيب برصاص عشوائي في سبها

استقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في مدينة بنغازي، شابًا أصيب برصاص عشوائي في مدينة سبها جنوب غرب ليبيا.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بالمستشفى، فاديا البرغثي لـ«بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، إن الشاب عبدالرحمن علي محمود (25 عامًا) أصيب بطلق ناري في الساق الأيمن، أمام عمارات العشرين.

وأوضحت البرغثي، أن حالة الشاب الصحية «مستقرة»، ويتلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمة بالمستشفى.

يشار إلى أن المدن الليبية تعاني من فوضى انتشار السلاح الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق، مما أدى إلى سقوط مئات الضحايا في صفوف المدنيين بين قتيل وجريح.

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