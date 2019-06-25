برلماني إيطالي يدعو روما إلى الانسحاب من الاتفاقيات مع ليبيا لهذا السبب

دعا عضو مجلس النواب من حزب اليسار الإيطالي المعارض، نيكولا فراتويانّي، بلاده إلى الانسحاب من الاتفاقيات الثنائية مع ليبيا.

وقال فراتوياني، في تصريحات نشرتها وكالة آكي الإيطالية، “إن الوضع في ليبيا يتطلّب تحولاً، كل يوم قتلى وجرحى، ويلحق الدمار بالبنية التحتية المدنية التي تجعل من ليبيا مكاناً غير آمن للسكان المقيمين على ترابها، وكذلك وبشكل خاص، بالنسبة للاجئين الذين يعيشون حالة تقييد لحريتهم في البلاد”، لافتا إلى أنه أصبح من الضروري أن تنسحب روما من الاتفاقيات الثنائية مع ليبيا، معللا ذلك بأنه ومن غير الممكن بأي حال، ضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية في ليبيا.

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