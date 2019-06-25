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كتلة نواب برقة: هذا هو أكبر خطر يهدد المؤسسة العسكرية

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكدت كتلة نواب برقة، أن أكبر خطر يهدد مؤسسة القوات المسلحة بعد الإرهاب هم من وصفتهم بـ”المتسلقين المشبوهين وذوي التزلف والنفاق وطلاب السلطة من مناصب ووظائف إدارية” لازاحة إرادة الشعب المتمثلة في المؤسسات الشرعية.

وقالت الكتلة في بيان أصدرته وخصت بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منه، “إنها اطلعت على بيان “مريب” يستهدف القوات المسلحة والقيادة العامة عبر استهداف مجلس النواب بالدعوة إلى احترام أحكام المحكمة في إشارة لحكم الدستورية يناير 2014″، لافتة إلى أن اعتبار البرلمان منحلا يرتب بطلان كل ما صدر عنه من تشكيل حكومة مؤقتة وقوانين أهمها قانون القيادة العام للجيش وتسمية القائد العام.

وأكدت الكتلة، رفضها المطلق لوصف مجلس النواب بأنه جسما منبثقا عن الاتفاق السياسي، مشيرة إلى أن مجلس النواب مدد لنفسه في جلسة علنية صحيحة الانعقاد والنصاب.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • اذا كان اتفاق الصخيرات يتضمن موافقة مجلس النواب على الحكومة المنبقة عنه وهذا اعتراف دولى بشرعية البرلمان وان اى حكم للمحكمة تحت اكراه سلاح المليشيات هو والعدم سواء ولا عزاء للاخوان المفسدين الاغبياء كما ان محاولتهم عقد جلسة غير شرعية للبرلمان لاغاء قرار تعيين القائد العام من البرلمان هو اعتراف من الاخوان المفسدين الاغبياء المجتمعين بطرابلس بصخة القرار والا ما حاولوا الغاؤه لطريقة غير مشروعة عرفتم ان الاخوانى غبى منه فيه ويخدم اعداؤه

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