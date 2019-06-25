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ويليامز ومعيتيق يبحثان إمكانيات تحريك العملية السياسية في ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

التقت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز اليوم مع نائب رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق لمناقشة امكانية استئناف الحوار لحل الأزمة في ليبيا وإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة والانتقال إلى الانتخابات الوطنية.
‎وحثت نائبة الممثل الخاص حكومة الوفاق الوطني على المضي قدماً بتوفير الخدمات بشكل سريع، لا سيما إلى المناطق المتأثرة بالصراع.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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