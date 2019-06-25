تكليف الدكتورة نوارة النيهوم عميدًا لكلية اللغات الأجنبية بجامعة بنغازي

بنغازي-العنوان

أصدر وزير التعليم في الحكومة المؤقتة، الدكتور فوزي بومريز تكليف الدكتورة نوارة مسلم النيهوم عميدًا لكلية اللغات الأجنبية بجامعة بنغازي.

وأكدت الدكتورة نوارة، التي تشغل حاليًا رئيس قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة بنغازي أن قرار التكليف جاء بعد منح الثقة من قبل رئيس جامعة بنغازي، الدكتور عزالدين الدرسي.

وكان مقترح افتتاح كلية اللغات الأجنبية طرح في اجتماعات مجلس الجامعة خلال فترة رئاسة الدكتور مرعي المغربي في عدة اجتماعات.

وتضم الكلية عدة أقسام لمختلف اللغات الأجنبية، هي: قسم اللغة الإنجليزية الحالي وقسم الترجمة والتعريب وقسم علم اللغة التطبيقي وقسم علم اللغة النظري وقسم الآدب وقسم اللغة العربية لغير الناطقين بها وقسم اللغات الأوروبية ويشمل الفرنسية والإيطالية والألمانية.

كما يشمل قسم اللغات الآسيوية والتركية ومن المقرر فتح أقسام للغات أخرى.

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