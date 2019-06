تفاصيل زيارة وفد الأمم المتحدة لبلدية غريان

أعلنت بلدية غريان عن زيارة وفد من الأمم المتحدة، أمس الاثنين، للمدينة.

وأوضح المكتب الإعلامي للبلدية، أن “الوفد اطلع خلال الزيارة لملاحظات المسؤولين بالبلدية كذلك ملاحظات رئيس لجنة الأزمة الأوضاع في بلدية غريان”.

وأضاف المكتب، أن ” الوفد زار مركز ايواء الهجرة الغير شرعية بغريان، والاطلاع على أوضاع المهجرين”.

وأكمل المكتب، أن” الوفد زار مستشفى غريان للوقوف على مستوى الخدمات التي يقدمها خصوصا في مجال الإسعاف والجراحة في ظل الظروف الراهنة”.

