أكد عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي ، أن الحروب والأزمات في ليبيا نتيجة لعبث الإخوان.

وأكمل الدرسي، في تصريحات تليفزيونية له، أن “حكومة الوفاق غير مرغوبة في طرابلس لكن من يسيطر على الأموال بها هو الصديق الكبير الذي جاءت به جماعة الإخوان”.

وأوضح الدرسي، أن نظام أردوغان في تركيا سينهار أذا أستمر في في سياسته الداعمة للجماعات الإرهابية وتخريب البلاد وعلى رأسها ليبيا.

The post الدرسي: حكومة الوفاق غير مرغوب بها في طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية