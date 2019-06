وزير ” تعليم الوفاق” يبحث الاستعدادات النهائية لإجراء امتحانات

اجتمع وزير التعليم بحكومة الوفاق الدكتور عثمان عبدالجليل اليوم الثلاثاء في المركز الوطني للامتحانات مع مدير المركز د. محمود البوعزي، اليوم الثلاثاء.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة الاستعدادات النهائية لإجراء امتحانات شهادات التعليم الأساسي والمتوسط للمدارس الليبية في الخارج وامتحانات الشهادات للمدارس الأجنبية بالداخل التي يشرف على أدائها المركز الوطني للامتحانات.

كما ناقش الحضور الاستعدادات لامتحانات شهادات التعليم الاساسي والثانوي بالداخل والاطمئنان على سير العملية على أكمل وجه.

اختتم وزير التعليم زيارته بجولة داخل المركز والوقوف على لجان تحضير الامتحانات وشكرهم على جهودهم في سبيل إنجاح العملية التعليمية.

