اجتمع وزير الصحة بالحكومة المؤقتة، سعد عقوب، مع عدد من أعيان ومشايخ بلدية درنة في مقر ديوان وزارة الصحة بمدينة البيضاء.

وناقش الحضور الحلول المطروحة لكافة المشاكل الفنية والإدارية العالقة، واستكمال المشاريع الصحية، وتوفير النواقص الطبية عبر جهاز الإمداد الطبي .

ومن جانبه أكد عقوب ، أن الوزارة تعمل جاهدة على تسهيل سرعة تقديم الخدمات الصحية بشكل أفضل.

