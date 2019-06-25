روسيا: ازدياد التهديدات الإرهابية بأفريقيا

اعتبر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن ظهور الجماعات المتطرفة في أفريقيا بدأ بعد سقوط نظام القذافي في ليبيا.

وأضاف شويغو خلال لقاء جمعه مع وزير الدفاع المالي العميد إبراهيم ديمبيلي، الثلاثاء، على هامش منتدى الجيش 2019 المقام في موسكو، أن مشاكل انتشار الأسلحة في غرب ووسط أفريقيا الذي رافقه ظهور الجماعات المتطرفة يعود إلى عام 2011 عندما تم تغيير النظام في ليبيا.

وأشار الوزير الروسي إلى أن مستوى التهديدات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء الكبرى لا يزال مرتفعا ما يمثل تحديا جديا للأمن الإقليمي.

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