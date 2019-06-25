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الطيار المضبوط “أميركي” وتم إطلاق سراحه

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست”، أن الجيش الوطني أطلق اليوم سراح الطيار جيمي سبونوغل الذي سبق وأن أسره بعد إسقاط طائرته من نوع ميراج فرنسية الصنع في السابع من مايو الماضي.

وكانت عدة جهات ليبية أعلنت أن الطيار المضبوط برتغالي الجنسية قبل أن يتأكد، الثلاثاء، أنه يحمل الجنسية الأميركية.

وأشاد مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشؤون الرهائن روبرت أوبراين، بقرار الجيش الوطني إطلاق سراح الطيار، معربا عن سعادته بعودة أي مختطف أمريكي إلى الديار.

وثمّن أوبراين عاليا جهود الوساطة للمملكة العربية السعودية التي أسهمت في إتمام عملية الإفراج، مشيرا إلى أن الطيار سيصل قريبا إلى المملكة في طريقه للولايات المتحدة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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