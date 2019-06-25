ندوة بتونس تبحث عن التسوية السياسية الليبية

نظمت جمعية البحوث الدراسات من أجل اتحاد المغرب العربي، والمركز المغاربي للأبحاث حول ليبيا، بالتّعاون مع المكتب الإقليمي لمؤسّسة هانس زايدل، ندوة في تونس لمحاولة إيجاد الحلّ الأمثل للأزمة الليبية.

وأوضح رئيس المركز المغاربي في سياق حديثه أن الندوة حاولت إيجاد جذور الأزمة الراهنة التي تمرّ بها ليبيا، وتعريفها وِفقًا للمعطيات التي تساعد في إنهائها.

من جابنه أكد أحد الأكاديميين الليبيين والمشاركين أن توقيت الندوة يُعتبر مناسبًا ومهما، لما لهُ من إيجابيات عبر التفكير العلمي للأزمة.

وشكّل البحث عن تسوية سياسية سلمية تُمكّن ليبيا من إنهاء أزمتها، وتضمن التعايش السلمي فيها، أحد البنود الرئيسية للندوة، التي حاولت أن تقرأ الواقع بعيون علمية وبحثية.

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