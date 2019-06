نجحت قوات الامن التونسية في إحباط عملية تهريب لمبلغ يقدر بـ223 الف يورو مخفي بإحكام على متن سيارة يقودها مسافر ليبي الجنسية .

وقالت وزارة الداخلية التونسية ، إن المتهم الليبي كان يتجه إلى المعبر الحدودي برأس جدير بقصد المغادرة نحو ليبيا لكن قوات الامن لاحظوا تغيير مستوى المقاعد الخلفية، ليخضع المتهم للتفتيش .

وأكدت الوزارة، أنه تم التحفظ على المسافر الليبي لعرضه على الجهات المختصة لإجراء التحريات ضده.

The post تونس تحبط محاولة تهريب 223 ألف يورو إلى ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية