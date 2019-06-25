بوالخطابية: القائد العام كلّف هيئة القضاء والسيطرة بمتابعة ملف مدينة طبرق

قال رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية إن القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر «كلف هيئة القضاء والسيطرة التابعة للقيادة العامة بمتابعة ملف مدينة طبرق والمجلس التسييري للبلدية ومساعدته على محاربة الظواهر الهدامة والبناء العشوائي وإزالة التعديات على الممتلكات العامة بالقوة».

وأوضح بوالخطابية في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، ما دار خلال لقائه مع المشير خليفة حفتر خلال لقائهما بمقر القيادة العامة في الرجمة يوم الأحد الماضي بحضور عضو المجلس التسييري للبلدية عبدالكريم بوطابونة.

وأضاف أن «القيادة هي من طلبتني للاجتماع بالتنسيق مع آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء هاشم بورقعة الذي سهل لنا كافة الإجراءات»، واصفا اللقاء بأنه «كان وديا للغاية ولمدة نصف ساعة» أبدى خلاله المشير حفتر «ارتياحه لعمل المجلس التسييري لبلدية طبرق وخاصة في مشروع الإزالة الذي كان قد أطلقه المجلس المدة الماضية بالتنسيق مع الحرس البلدي بالمدينة».

وأشار رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق إلى أنه شرح خلال اللقاء «كافة المعوقات التي تعاني منها مدينة طبرق في كافة الجوانب» لافتا إلى أن المشير حفتر «وعد بتذليلها وتسخير كافة الإمكانيات لحلها وفرض قوة القانون في كافة أنحاء بلدية طبرق».

وأكد بوالخطابية أن «عمل المجلس التسييري لبلدية طبرق مستمر ولن يتوقف» متعهدا بالضرب «بيد من حديد كل من تسول له المساس بمدينة طبرق بعد أخذ الإذن من القيادة العامة للجيش».

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