ضط كمية كبيرة من أوراق تزوير العملة الاجنبية في جالو

تمكن قسم شرطة النجدة بمديرية أمن جالو من ضبط تشكيل عصابي يتكون من 3 أشخاص بحوزتهم أوراق تستعمل في تزوير العملة الاجنبية من فئة الدولار الأمريكي .

مسؤول وحدة الإعلام بمديرية أمن جالو نائب ضابط حسن عوض، أوضح في تصريح خاص لـ (بوابة افريقيا الاخبارية )، اليوم الثلاثاء، ان الأشخاص الثلاثة قد تم القبض عليه يوم 17 يونيو الجاري ، بعد ورود بلاغ من أحد المصادر الخاصة مفاده، قيام شخص اجنبي (تشادي الجنسية) بوضع ظرف مغلق لدى مكتب الحافلات بمحطة الركوبة العامة بجالو لغرض إرساله إلى مدينة الكفرة وقد تبين ان نفس الشخص كان ينوي السفر إلى مدينة الكفرة على متن حافلة أخرى من أجل إستلام نفس الظرف هناك.

وأضاف نائب ضابط حسن عوض بان عناصر التحري والقبض بقسم النجدة قد انتقلوا على الفور إلى محطة الركوبة وقاموا بضبط الشخص المذكور في البلاغ مع الظرف المغلق وعندى فتحه وجد بداخله عدد 67 ورقة مكربنة تستعمل في تزوير العملة النقذيه فئة الـ100 دولار أمريكي.

تابع مسؤول وحدة الإعلام بمديرية أمن جالو، بانه أثناء التحقيق مع الشخص التشادي قد ذكر في أقواله بأن هناك شخص ليبي الجنسية هو من قام بتسليمه الظرف لغرض إرساله خارج البلاد ، تحديداً دولة تشاد.

وأشار نائب ضابط حسن عوض ان عناصر التحري والقبض بشرطة النجدة ، قاموا بضبط الشخص الليبي المذكور في محضر التحقيق وقد اعترف بأن الظرف يخص شخص آخر وهو سوداني الجنسية ، وبالانتقال إلى منزل السوداني وإلقاء القبض عليه ، وقد عثر أثناء تفتيش المنزل على صندوق صغير يوجد به عدد 2130 ورقة مكربنة ايضاً من فئة الـ 100 دولار أمريكي.

يذكر ان قسم الشرطة بمديرية أمن جالو قام بإحالة التشكيل العصابي إلى النيابة رفقة المضبوطات التي تم تحريزها وإثباتها بمحضر الضبط ، كجهة اختصاص لاستكمال باقي الإجراءات القانونية حيالهم.