ليبيات يقدن “زمام المبادرة”.. لحياة أفضل

شرعت الليبيات في تحدي أقسى الظروف التي تعيشها البلاد منذ سنوات، لخلق واقع أفضل في ظل استمرار الأزمة النقدية في البلاد وغياب الدعم سواء من الجهات الحكومية أو من البنوك التي تراجع دورها بمنح قروض تطوير المشاريع الصغيرة.

وسهام صالح هي واحدة من مئات النسوة اللواتي خلقن راتبا إضافيا من خلال أعمال يدوية يقمن بها في منازلهن، حيث أطلقت مشروع “نقشة” لبيع رسوماتها عبر شبكة الإنترنت.

وحاولت الفنانة سهام من خلال الرسومات في بداية مشوارها إلقاء الضوء على الواقع الذي يعيشه الليبيون قبل أن تضيف عنصر الفكاهة من خلال تصوير شخصيات كرتونية في مواقف كثيرة تعكس في تفاصيلها الهوية الليبية.

واصطدم مشروع سهام بمعوقات عدة أهمها الوضع الأمني الذي تعيشه طرابلس وبعض المدن الأخرى، إضافة الى مشاكل انقطاع الكهرباء وقلة السيولة، إلا أن عزيمتها لم تهتز وسط إصرارها على توسيع المشروع.

وأشارت سهام إلى منتجاتها التي لاقت استحسانا من الليبيين، حيث كان الطلب عليها جيدا في رمضان، إلا أنها واجهت صعوبة في توصيل رسوماتها إلى عدة مدن بسبب الوضع الأمني.

وقالت “رويترز” التي نشرت التقرير عن سهام، إن أعداد النساء الليبيات اللاتي أطلقن مشاريع ناشئة في تزايد مستمر بحثا عن دخل إضافي يساعدهن في تحمل الأعباء الإضافية التي تحملنها بسبب ظروف البلاد.

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