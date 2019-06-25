تجدد الاشتباكات بمختلف الاسلحة في طريق المطار وهذه اخر التطورات بالمحاور.. وتوقعات بهجوم ضخم للجيش الايام القادمة!

قالت مصادر عسكرية أن الاشتباكات العنيفة تجددت في طريق المطار بالأسلحة التقيلة والمتوسطة، مع سيطرة الهدوء الحذر على مختلف محاور الاشتباكات جنوب العاصمة طرابلس.

وقالت المصادر أن الاشتباكات التي تدور بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق تتزامن مع تحليق للطيران الحربي التابع للجيش.

وتشهد أغلب المحاور هدوءاً حذراً مع تحشيدات عسكرية واسعة للجيش الوطني بأستراتيجية عسكرية متطورة و محترفة، وسط توقعات بشن هجوم ضخم خلال الأيام القادمة بعد تأكيدات شهدتها تصريحات لقادة عسكريين بارزين بالجيش الوطني، وكذا تصريحات للقائد العام المشير خليفة حفتر في اخر لقاء له.

وقالت مصادر محلية، أن ضرباً بالمدفعية الثقيلة إستمر لفترات متقطعة باتجاه طريق المطار وبشكل متبادل بين قوات الجيش والوفاق، في وقت سابق الثلاثاء.

كما ذكرت المصادر المحلية أن الاشتباكات بالاسلحة الثقيلة والخفيفة تجددت ايضا بمنطقة الخلة مساء الثلاثاء.

وقالت مصادر عسكرية ان الامدادات والتحشيد العسكري والدعم لا تزال مستمرة.

كما شهد محور وادي الربيع اشتباكات قوية مساء الثلاثاء واستطاع خلالها الجيش من احراز تقدم ملحوظ بحسب مصادر عسكرية.

وتدور معارك عنيفة جنوب العاصمة طرابلس منذ الرابع من أبريل الماضي بين قوات الجيش الليبي التابعة للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات التابعة لحكومة الوفاق.

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