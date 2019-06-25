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“السلام” بني وليد تواصل انتشال الجثث

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قامت جمعية السلام للأعمال الخيرية في مدينة بني وليد بانتشال جثة مجهولة الهوية عليها آثار تعذيب وضرب مبرح عثر عليها بالقرب من طريق النهر”الشركة الصينية”.

تلقت الجمعية بلاغاً ورد صباح أمس الثلاثاء من قبل أحد المواطنين القاطنين في بني وليد تقدم به إلى مكتب انتشال الجثث التابع للجمعية،فانطلق فريق العمل على الفور،بعد إبلاغ نيابة بني وليد ومديرية الأمن بالمدينة عن تواجد الجثة والكشف المبدئي عليها وقد رجح المحققون أنها تعود لمهاجر أفريقي.

تم نقل الجثة إلى “دار الرحمة” بمستشفي بني وليد العام.. وقد تكررت حالات العثور على الجثث مجهولة الهوية في محيط بني وليد وماجاورها وأغليها تعود إلى مهاجرين غير قانوننيين ممن يمر بهم تجار البشر عبر المناطق الوسطى نحو الساحل في مشوار الهجرة إلى أوروبا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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