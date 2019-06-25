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رئيس الهيئة العامة للسياحة يترأس اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء السياحة العرب .

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

ترأس رئيس الهيئة العامه للسياحة بحكومة الوفاق ” خيضر بشير مالك ” اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء السياحه العرب في دورته ال24 التي انعقدت بمقر الجامعة العربيه بالقاهره .

وشاركت في هذا الإجتماع وفود الدول العربية أعضاء المكتب التنفيذي , وهم البحرين وتونس ومصر والعراق والمغرب والسعودية , والامين المساعد للجامعة.

وناقش المكتب عدداً من المواضيع المتعلقة بنشاط المكتب في المجالات السياحية , بمشاركة رئيس القطاع الإقتصادي , والمنظمة العالمية للسياحة , والمنظمة العربية للسياحة , ومديرة إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية.

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عن مصدر الخبر

جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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