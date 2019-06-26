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” تعليم الوفاق” تستعد لامتحانات الشهادات العامة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اجتمع وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل في المركز الوطني للامتحانات مع مدير المركز محمود البوعزي للوقوف على الإستعدادات النهائية لإجراء امتحانات شهادات التعليم الأساسي والمتوسط للمدارس الليبية في الخارج وامتحانات الشهادات للمدارس الأجنبية بالداخل التي يشرف عليها المركز الوطني للامتحانات.

تضمن الاجتماع كذلك مدى الجاهزية لامتحانات شهادات التعليم الأساسي والثانوي بالداخل والاطمئنان على سير العملية على أكمل وجه.

شملت زيارة الوزير جولة داخل المركز والاطلاع على عمل لجان تحضير الامتحانات.

حضر الاجتماع أيضاً مدير إدارة الملحقيات وشئون الموفدين ومدير إدارة التعليم الخاص ومديرة مكتب المتابعة ومدير مكتب الشفافية ومكافحة الفساد وعدد من مديري الإدارات بالمركز.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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