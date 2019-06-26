” تعليم الوفاق” تستعد لامتحانات الشهادات العامة

اجتمع وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل في المركز الوطني للامتحانات مع مدير المركز محمود البوعزي للوقوف على الإستعدادات النهائية لإجراء امتحانات شهادات التعليم الأساسي والمتوسط للمدارس الليبية في الخارج وامتحانات الشهادات للمدارس الأجنبية بالداخل التي يشرف عليها المركز الوطني للامتحانات.

تضمن الاجتماع كذلك مدى الجاهزية لامتحانات شهادات التعليم الأساسي والثانوي بالداخل والاطمئنان على سير العملية على أكمل وجه.

شملت زيارة الوزير جولة داخل المركز والاطلاع على عمل لجان تحضير الامتحانات.

حضر الاجتماع أيضاً مدير إدارة الملحقيات وشئون الموفدين ومدير إدارة التعليم الخاص ومديرة مكتب المتابعة ومدير مكتب الشفافية ومكافحة الفساد وعدد من مديري الإدارات بالمركز.

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