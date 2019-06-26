لصوص الحرب يسرقون سيارات المطافىء

تقرير|218

استغلت مجموعة من اللصوص، الاشتباكات الدائرة في الأطراف الجنوبية من العاصمة، لتقوم بسرقة سيارات المطافىء، التابعة لهيئة السلامة الوطنية، حيث تقدم نائب رئيس هيئة السلامة الوطنية أمس الثلاثاء ببلاغ إلى رئيس فرع الإدارة العامة للدعم المركزي في تاجوراء بخصوص شاحنات مُجهزة لإطفاء الحرائق تابعة للهيئة، تمت سرقتها خلال الأيام الماضية .

تحركت على الفور قوة أمنية من الدعم المركزي لاقتحام ومداهمة المكان المتواجد فيه سيارات الإطفاء -حسب ما أوردت وزارة داخلية الوفاق على صفحتها الرسمية – وعند اقتحام المكان عُثر على الشاحنات في مزرعة بالقرب من مناطق الإشتباكات الدائرة في جنوب طرابلس بطريق السريع، وادي الربيع.. وعثر رجال الأمن على عدد 5 شاحنات إطفاء، منها شاحنة واحدة عاطلة والبقية في حالة جيدة.

تم التحفظ على سيارات الإطفاء وسيتم تسليمها لهيئة السلامة الوطنية التي يعمل عناصرها في ظروف صعبة بين مطرقة اشتباكات المعارك وسندان الحرائق التي باتت تمثل ظاهرة تنتشر في مناطق متفرقة من البلاد وكأن لم ينقص عناصر الهيئة إلا اللصوص والمجرمين يأتون على النذر اليسير المتوفر من امكانيات .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية