سوكنة ..افتتاح رسمي للمستشفى القروي

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شهد المستشفى القروي في مدينة سوكنة ببلدية الجفرة حفل افتتاح عيادة للأطفال وعيادة العيون وقسم النساء والولادة، إضافةً إلى قسم للعلاج الطبيعي مكون من حجرتين، خصصت الأولى للتمارين اليدوية والرياضية والتأهيلية بينما تكونت الثانية من الأجهزة الكهربائية التي تستخدم الموجات المركزة في علاج العديد من الحالات.

شهد الحفل تكريم مختصين اثنين في العلاج الطبيعي أحدهم من بلدة الفقهاء والثاني من مدينة الزاوية قدم خدماته التطوعية وساهم المعالجان في تدريب كوادر العلاج الطبيعي والإشراف على تركيب وتشغيل أجهزة القسم الجديد .

حضر الحفل عدد من مشايخ وأعيان بلدية الجفرة ومجلسها البلدي والعاملون في المستشفى ولفيف من اهل مدينة سوكنة الذين عبروا عن سرورهم بما أنجز لما سيكون له من دور في تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم ولعموم مدن منطقة الجفرة.

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