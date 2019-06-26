داخلية الوفاق تتابع مشروع تطوير الأمن والشرطة

ترأس وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق العميد “خالد مازن”، اجتماعاً تقابلياً مع مستشاري بعثة الأمم والمتحدة ومدير البرنامج الإنمائي المشترك ، بحضور أعضاء اللجنة الفنية للبرنامج المشترك لتطوير الشرطة والأمن.

ويأتي هذا الإجتماع –حسب ما أوردت الصفحة الرسمية للوزارة – للوقوف على آخر المستجدات التي طرأت على تنفيذ بنود المشروع المشترك لتطوير الشرطة والأمن والذي يشمل المشاريع والبرامج التطويرية المعنية بمكونات وزارة الداخلية.

وأطَّلع الوكيل على سبل الدفع لاستكمال المراحل المتبقية للمشروع من طرف أعضاء اللجنة الفنية وإدارة البرنامج وخبراء من الأمم المتحدة.

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