دعوة إيطالية لسحب اتفاقيات مع ليبيا

قال عضو مجلس النواب الايطالي ، نيكولا فراتويانّي إن الوضع في ليبيا يتطلّب تحولاً، داعياً إلى انسحاب بلاده من الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع ليبيا -حسب ما أوردته وكالة آكي الايطالية للأنباء.

وأضاف فراتويانّي المحسوب على حزب اليسار الإيطالي المعارض أن الصراع الذي اندلع ويستمر في ليبيا يخلّف وراءه كل يوم قتلى وجرحى، ويلحق الدمار بالبنية التحتية المدنية التي تجعل من البلاد مكاناً غير آمن للسكان المقيمين على أراضيها، وأيضاً بالنسبة للاجئين الذين يعيشون حالة تقييد لحريتهم- حسب وصفه.

وذكر البرلماني فراتويانّي أن “مهمة دعم وتدريب ما يسمى بخفر السواحل الليبي مستمرة، لا من خلال التبرع بزوارق الدورية وحسب، بل وبتدريب عناصر الجيش الليبي أيضًا، الذي يُنظر إليه في الواقع على أنه

وانتقد فراتويانّي مشاركة إيطالية في عمليات تتم تحت شعار الإعادة القسرية وغير الشرعية للمهاجرين، إلى بلدان لا تُضمن سلامتهم فيها،مشيراً إلى أنه: (في كل مرة يهلل أحدهم في إيطاليا بأن ما يسمى بخفر السواحل الليبي قد تدخل لمنع تحطم سفينة ما، ويعلن أنه قادر على إنقاذ الناس من الموت، فيما حقيقة الأمر أنه يحتفل بالإعادة القسرية الجماعية للمهاجرين ما يمثل فعل غير قانوني يخرق الاتفاقيات الدولية).

وخلص فراتويانّي إلى القول ( إن الوقت قد حان لنقطة تحول عميقة بالتشكيك بشكل جذري وحاسم بالاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة الإيطالية السابقة ومن الضروري أن تنسحب ايطاليا اليوم من الاتفاقيات الثنائية مع ليبيا، أمام حقيقة بسيطة، هي أن من غير الممكن بأي حال، ضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية في ليبيا).

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