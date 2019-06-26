بعد تسلمه من ليبيا.. مصر تبدأ محاكمة عسكرية لـ“هشام عشماوي‎“

بدأت السلطات المصرية مساء الثلاثاء، التحقيق مع الضابط السابق بالقوات المسلحة هشام عشماوي، المتهم في أكثر من جريمة ”إرهابية“ استهدفت مؤسسات الدولة ورجال الجيش والشرطة خلال السنوات التي تلت ثورة 30 يونيو 2013، وذلك بعد تسلمه من الجيش الليبي مؤخرًا بعد هروبه لسنوات في ليبيا.

وقال مصدر في تصريحات لـ“إرم نيوز“، إن عشماوي يتم التحقيق معه الآن داخل أروقة القضاء العسكري في مصر، كون الجرائم المتهم فيها تتعلق بقتل ضباط وجنود من الجيش والشرطة، وهو الأمر الذي يستوجب محاكمته عسكريًا وفقًا لنصوص الدستور والقانون في هذا الشأن.

وذكر المصدر، أن محاكمة عشماوي حضوريًا هو إجراء طبيعي بعد تسلمه من قبل السلطات الليبية، خاصة أن هناك أحكامًا غيابية صادرة ضده خلال الفترة الماضية، بعد ثبوت تورطه في 5 قضايا ”إرهابية“.

وأوضح أن من بين القضايا المتهم فيها عشماوي هجوم ما عرف إعلاميًا بـ“كمين الفرافرة “ عام 2014، ونتج عنه سقوط العشرات من الضباط والمجندين، إلى جانب اتهامه في قضية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات عام 2015 مع آخرين تمت محاكمتهم في القضية.

واختتم المصدر بأن ”عشماوي يحاكم الآن في قضايا نتج عنها استشهاد 54 من رجال الجيش والشرطة، ومن ثم يستوجب الأمر محاكمته حضوريًا“.

يذكر أن مصر تسلمت هشام عشماوي من السلطات الليبية في أواخر مايو الماضي، أثناء زيارة اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات المصرية لليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية