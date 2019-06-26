مقتل 3 من عائلة واحدة في سقوط قذيفة على منزل جنوب العاصمة الليبية

لقي 3 أفراد من عائلة ليبية واحدة مصرعهم في سقوط قذيفة عشوائية على منزلهم بمنطقة وادي الربيع بجنوب طرابلس.

وقالت مصادر محلية إن قذيفة عشوائية أطلقتها قوات حكومة الوفاق باتجاه مواقع الجيش الوطني الليبي، سقطت على منزل المواطن محمد سالم المزوغى، وقتلت اثنين من أبنائه إضافة إلى حفيدته .

وتشن قوات الوفاق عمليات قصف عشوائية على المنطقة مستهدفة وحدات الجيش الوطني والسكان بهدف ترويعهم.

ونزح معظم سكان مناطق وادي الربيع وعين زارة وطريق المطار والخلة وبن غشير والعزيزية جراء تحول هذه المناطق على مناطق عمليات عسكرية، ويقيمون في مدارس وأماكن آخرى في ظروف إنسانية صعبة.

وتقدر منظمات إنسانية عدد النازحين إلى مناطق أكثر أمنًا في طرابلس وإلى مدن أخرى مثل الزاوية، بحوالي 100 ألف شخص.

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