صحيفة: الطيار المضبوط “أميركي” وتم إطلاق سراحه

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست”، أن الجيش الوطني أطلق اليوم (أمس) سراح الطيار جيمي سبونوغل الذي سبق وأن أسره الجيش ابعد إسقاط طائرته من نوع ميراج فرنسية الصنع في السابع من مايو الماضي.

وكانت عدة جهات ليبية أعلنت أن الطيار المضبوط برتغالي الجنسية قبل أن يتأكد، الثلاثاء، أنه يحمل الجنسية الأميركية.

وأشاد مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشؤون الرهائن روبرت أوبراين، بقرار الجيش الوطني إطلاق سراح الطيار، معربا عن سعادته بعودة أي مختطف أمريكي إلى الديار.

وثمّن أوبراين عاليا جهود الوساطة للمملكة العربية السعودية التي أسهمت في إتمام عملية الإفراج، مشيرا إلى أن الطيار سيصل قريبا إلى المملكة في طريقه للولايات المتحدة.

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