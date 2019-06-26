 جلسة مباحثات بمجلس الأمن حول ليبيا الجمعة القادمة

أعلن مجلس الأمن الدولي، عن عقد جلسة حول ليبيا، الجمعة القادمة، لمناقشة البعثة الأممية، فيما يتعلق بالأوضاع الأمنية والعسكرية.

وقال مجلس الأمن، في بيان له، أن لجنة الأركان العسكرية ستجتمع لمناقشة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتبادل المعلومات في سياق عمليات حفظ السلام.

وتعد لجنة الأركان العسكرية هي إحدى الهيئات الفرعية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتعمل على إسداء المشورة والمعونة إلى المجلس الدولي، وتعاونه بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم والأمن الدولي ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها ولتنظيم التسليح ونزع السلاح بالقدر المستطاع.

وكانت بريطانيا قد قدمت أكثر من مشروع قرار لمجلس الأمن بهدف وقف عمليات قوات الكرامة في طرابلس، إلا أن كل تلك القرارات اصطدمت برفض من دول دائمة العضوية بالمجلس مثل أمريكا وروسيا وفرنسا.

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