مديرية أمن توكرة تشرف على تأمين لجان الامتحانات‎

باشرت الدوريات الأمنية التابعة لمديرية أمن توكرة منذ أيام في عملية تأمن سير عمل لجان الاشراف على امتحانات الشهادة الإعدادية في نطاق إختصاصها. مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن توكرة أوضح اليوم الثلاثاء، ان مديرية أمن توكرة قامت بوضع خطة أمنية محكمة من خلال تخصيص دوريات لتأمين المدارس أثناء تأدية الطلاب لامتحانات الشهادة الإعدادية، حرصًا على توفير مناخ من الأمان والاطمئنان للطلبة ولتأمين مقار اللجان المكلفة من وزارة التربية والتعليم بالحكومة المؤقتة. وأضاف مكتب الإعلام الأمني بأنه قد أعطيت التعليمات المشددة لعناصر الأمن من شأنها التعامل بحسم وقوة مع أى محاولات للغش من خارج المدارس ومنع أى تجمعات بمحيط اللجان حتى لا يتم التأثير على الطلاب أثناء فترة أداء الامتحانات.
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
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